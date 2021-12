Nottata di incidenti, due persone in ospedale SIRENE DI NOTTE

NELLA NOTTE

Diversi gli interventi che nella nottata di oggi, sabato 11 dicembre, hanno visto all'opera i sanitari sul nostro territorio.

Auto contro ostacolo: paura per un 60enne

Partiamo da quanto accaduto a Lainate, in via Alcide De Gasperi, poco dopo le 23, quando un'auto guidata da un uomo di 60 anni si è schiantata contro un'ostacolo per ragioni ancora da chiarire. Subito dopo l'incidente un'ambulanza della Croce rossa di Lainate si è portata sul posto in codice rosso. Poi il protagonista dell'incidente è stato trasportato all'ospedale Niguarda per ricevere cure.

Incidente a Nerviano: un uomo in ospedale a Castellanza

Ha coinvolto invece due conducenti il sinistro avvenuto a Nerviano, in via Cavour, verso le 2 del mattino. Due uomini di 20 e 53 anni che sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Legnano e da un'automedica. Uno dei due è stato trasportato all'ospedale di Castellanza per accertamenti. Allertati anche i Carabinieri di Legnano e i Vigili del Fuoco.