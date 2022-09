Nonno Paolo compie 102 anni: "Porto ancora le schegge della Guerra di Grecia"

La mente, ancora lucida, lo riporta agli anni ‘40 quando in Grecia si combatteva la cosiddetta «Campagna italiana», una delle tragiche istantanee della Seconda guerra mondiale. Di quella esperienza lui porta ancora le conseguenze. Deve ancora fare i conti con una scheggia che l’ha trafitto ma che non vuole venga rimossa. Un salto dal dentista, il consueto bicchiere di vino, il risotto la domenica e il calore della famiglia, di moglie e figli. Tutto questo è Paolo Noè, cittadino castanese che sabato scorso ha compiuto 102 anni.

Ai festeggiamenti hanno preso parte i suoi familiari, la moglie Ida, con la quale festeggerà il prossimo 11 ottobre 70 anni di matrimonio, i figli, Elena e Giancarlo. Senza dimenticare la sorella Rosetta, che ha 94 anni ed è insieme a lui l’unica sopravvissuta della stirpe. I Noè, infatti, hanno combattuto guerre su diversi fronti: dalla Grecia appunto alla Russia all’Africa. Una giornata indimenticabile suggellata dalla telefonata delle nipoti che vivono in California (Stati Uniti) e dalla visita del sindaco Giuseppe Pignatiello.

Una storia ricca di aneddoti, quella del castanese nato il 3 settembre 1920. Ha sempre vissuto in paese, eccetto qualche parentesi a Catanzaro, dove ha svolto il servizio militare, e in Argentina, dove ha lavorato negli anni seguiti al secondo conflitto mondiale:

Nel corso della sua vita Paolo ha svolto diversi lavori: si è occupato, in particolare, della distribuzione del pane e ha lavorato in una ditta di Milano che produceva bilance. Racconta poi la figlia:

«Mio papà si è salvato nascondendosi in una buca dove c'erano dei morti. Ha vissuto l’epoca della guerra senza mai perdersi d’animo».

Lo stesso, tuttavia, ha subito anche un’ingiustizia:

«Una volta sopravvissuto alla guerra, Paolo si è recato a Milano con l’obiettivo di richiedere la pensione. All’epoca come oggi, però, ne avevano diritto soltanto coloro che avevano delle conoscenze. Conoscenze in ambito politico che lui non aveva e per questo non ottenne la pensione. Non prende niente ed è qua ancora. Alla faccia di quelli che gli misero il bastone tra le ruote».