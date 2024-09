Nonna Teresa Mantoan taglia il traguardo dei 100 anni

Nonostante le 100 primavere a casa svolge ancora un sacco di mansioni domestiche, dal lavare al preparare i pasti e tutti la chiamano ancora con quel simpatico soprannome datole anni fa: «il generale di brigata che tiene tutti in riga».

Grande festa sabato mezzogiorno per Teresa Mantoan che ha tagliato il traguardo dei 100 anni

Grande festa sabato mezzogiorno per Teresa Mantoan che ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Nata l’11 agosto 1924, è stata festeggiata sabato da tutti i familiari: il compleanno in piena estate rendeva difficile essere tutti presenti, così hanno atteso per celebrare al meglio questo centenario davvero speciale. Originaria di Agna, in provincia di Padova, Teresa si è trasferita a Rho in cerca di lavoro nel 1961 con il marito Emmo Pecchielan e le tre figlie Tamara, Cesarina e Milady.

Tre figlie, tre nipoti e per ora due bisnipoti

Tanti i ricordi di una vita, quelli belli, famigliari, e quelli brutti, legati soprattutto alla Seconda Guerra mondiale, di cui spesso ama raccontare. I tre nipoti Dario, Roberta e Jacopo le hanno finora regalato due bisnipoti: Amalia, che ora ha tre anni, e Gregorio, nato da poco. Tra i familiari, Oscar Lampugnani, ex consigliere comunale e noto in città come amministratore di condomini con una società in cui altri membri della famiglia sono impegnati.

Tra gli ospiti della festa anche il sindaco Andrea Orlandi che ha portato gli auguri di tutti i rhodensi

Tra gli ospiti al pranzo di sabato anche il sindaco Andrea Orlandi che si è congratulato con nonna Teresa e ha portato alla neo centenaria gli auguri di tutti i cittadini rhodensi. Teresa Mantoan vive con la figlia Tamara e, a parte qualche problema di udito, è ancora molto in gamba: si è poi recata domenica a festeggiare a Cologno Monzese dove vive la sorella Maria di 94 anni, con qualche problema di mobilità.

La più anziana, dunque, ha fatto visita alla sorella che non vedeva da tempo. In famiglia erano sette figli: una terza sorella è mancata a 86 anni a Roma, dove viveva, mentre i quattro fratelli maschi erano scomparsi negli anni scorsi.