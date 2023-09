Nonna Teresa festeggia i suoi primi 100 anni

La cittadina di Castano Primo Teresa Lietti martedì scorso ha compiuto 100 anni.

Una vita fatta di continui riscatti personali

Una vita, la sua, che si è caratterizzata per una serie di riscatti personali che le hanno consentito di mettersi alla prova e...superarsi. Raggiunta la veneranda età di 100 anni sono tanti infatti i frammenti che corrono nella mente di Teresa. Lei ha perso il padre a 6 anni. Suo papà gestiva la famosa panetteria «Lietti» proprio nel centro storico di Castano. Dopodiché c’è stata la guerra. Il periodo in cui lavorò al calzificio Rusconi. Quindi il matrimonio e la nascita di Arturo e Argenide.

La storia di Teresa e della sua famiglia

Il lavoro del marito, svolto per anni per conto della Franco Tosi di Legnano, le consentì di dedicarsi alla famiglia. Nel 1971, racconta il figlio Arturo, «nostro padre morì lasciando due figli, e la casa in cui abitavano, che era costata 14 milioni, diventò un grosso problema. Perché mia mamma si trovò con 5 milioni di debiti. La stessa casa, abbastanza grande, venne giocoforza affittata agli impiegati della Torno, dove confluivano i geometri in trasferta». In pratica, Teresa è riuscita a trasformare una situazione di svantaggio in una nuova opportunità. Sempre Teresa ha proseguito la sua vita in casa, tutto questo fino all’età di 93 anni. In quel momento fece il suo ingresso alla Rsa Sant’Edoardo di Turbigo dove tuttora risiede.

La visita di auguri del sindaco Pignatiello

Martedì il sindaco Giuseppe Pignatiello ha fatto visita a Teresa in occasione del suo centenario. Il suo elisir di lunga vita? Secondo il figlio, è «il fatto di non aver mai preso una pastiglia, ma anche quello di essere circondato dall’amore dei suoi cari». Lei è ancora lucida, fatta eccezione per qualche problema di deglutizione.

Mattia Ferrara