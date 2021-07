Nonna Teresa e i suoi primi 104 anni: «Mangiar sano, fare delle piccole passeggiate, anche in casa, e aver cura di se stessi, sono le regole per vivere a lungo».

Tutte le mattine un velo di lacca e passeggiate in casa

Tutte le mattine un velo di lacca, passeggiate (anche se solo in casa) e cucina sana mangiando da sola senza farsi aiutare da nessuno. A certe abitudini non ci può proprio rinunciare Teresa Giulia Mazzoleni, che domani spegnerà la bellezza di 104 candeline. Residente insieme alla figlia Silvana nella frazione rhodense di Mazzo, nonna Teresa vive circondata dall’affetto della figlia e dei nipoti e dei pronipoti che stravedono per la loro nonnina.

Ha cresciuto sei figli praticamente da sola

Originaria di San Giovanni Bianco in Provincia di Bergamo nonna Teresa ha avuto una vita tutt’altro che facile. Sei figli, cinque maschi e una femmina, da crescere praticamente da sola in quanto il marito Pasquale Angeloni è scomparso improvvisamente a 58 anni. «La mamma che ha sempre fatto la casalinga non si è persa d’animo, con una mucca e quattro animali ci ha cresciuto non facendoci mai mancare nulla - racconta la figlia Silvana -»

Originaria della Provincia di Bergamo dove ha abitato fino al 2013

Una vita passata nella sua Bergamo fino a quando nel 2013 causa le condizioni di salute precarie, nonna Teresa ha raggiunto Rho dove da allora è ospite a casa della figlia. «I primi tempi uscivamo spesso, la parrocchia per la messa, la spesa nei negozi vicino a casa, poi le condizioni sono peggiorate, la memoria ha iniziato a scarseggiare e anche le passeggiate all’esterno sono diminuiti - spiega la figlia Silvana -»

Una grande famiglia con 9 nipoti e 8 pronipoti

Una grande famiglia quella di nonna Teresa, oltre ai 6 figli, infatti, ci sono 9 nipoti e 8 pronipoti. Una grande famiglia che nel 2011 ha subito un grande lutto. Uno dei figli di nonna Teresa è, infatti, morto all’età di 62 anni. «La mamma ha sofferto molto per la perdita di mio fratello - racconta la figlia Silvana - E’ stato li che è iniziato il suo decadimento dal punto di vista psicologico.

Una grande festa per i 104 anni della nonnina

Dopo un anno passato nella sua casa in provincia di Bergamo con la badante abbiamo deciso di trasferire nonna Teresa a Mazzo di Rho dove può vivere insieme a nipoti e pronipoti». Nipoti e pronti a festeggiare insieme a nonna Teresa l’importante traguardo. «Inutile nascondere che quella di domenica per la nostra famiglia sarà una giornata speciale - racconta la figlia Silvana - Ci ritroveremo tutti insieme per festeggiare un traguardo davvero importante, 103 anni non si festeggiano tutti i giorni»