Nonna Teresa di Castano compie 100 anni!

Nella casa di riposo San Giuseppe di Castano Primo signora Teresa Valli oggi, 2 dicembre 2024, ha raggiunto l’ambito traguardo dei 100 anni!

Nonna Teresa compie 100 anni!

Nonna Teresa ha festeggiato con alcuni familiari e la nipote Simona, inoltre ha ricevuto la visita dell’assessore del comune di Castano Primo, Licia Colombo, che le ha portato un dolce pensiero da parte di tutta l’amministrazione comunale.

La signora Teresa risiede nella struttura da circa 3 anni ed è originaria di Castano. È stata operaia fino alla pensione, presso la tessitura Rusconi e ancora oggi ricorda con molto piacere questo suo passato lavorativo. Trascorre le giornate in RSA partecipando alle attività di gruppo proposte dalle educatrici: non si direbbe, ma nonostante l’età è una signora molto attiva e le piace mettersi in gioco nelle proposte di tipo motorio, che spesso la vedono collezionare ottimi risultati e vittorie, dando del filo da torcere ai residenti più “giovincelli”.

Teresa ama anche le attività a tema musicale, si attiva in particolar modo con i suoi brani preferiti e gradisce molto partecipare alle attività religiose.