Nonna Rosetta, la sarta del paese, ha spento 103 candeline

«La Rosetta» ha compiuto 103 anni. Rosa Porta, che quasi tutti a Pogliano Milanese chiamano Rosetta, ha raggiunto mercoledì scorso un nuovo traguardo storico.

Poglianese doc, è conosciuta da tanti in paese che la ricordano come la sarta storica di Pogliano: è nata in via Battisti il 3 gennaio del 1921 nella casa di gioventù dove da ragazza cuciva i vestiti, gli orli dei pantaloni e abiti da sposa per i residenti. Nonna Rosa ha spento le candeline. Ai festeggiamenti erano presenti i figli Giorgio e Flavia che si sono trovati nell’appartamento della 103enne a Milano, in cui la donna vive da tempo.

Una vita di lavoro continuata anche dopo sposata (nel 1948) con Ambrogio Giuliani, un tramviere: prima si spostava da Pogliano a Milano per lavorare, da sposata, abitando a Milano, faceva il tragitto al contrario per aiutare la madre nel lavoro di sartoria popolare.

"Da giovane le piaceva viaggiare e ora si dedica alla lettura o alla televisione: ci tiene a essere aggiornata e anche a svagarsi con trasmissioni in dialetto milanese - racconta il figlio Giorgio - Mia madre è generosa: a volte taciturna altre chiacchierona, ‘cicerona’ in poglianese, inoltre mangia poco di tutto, soprattutto agrumi, ed è in salute".

Il sindaco Carmine Lavanga a nome di tutta la cittadinanza poglianese, le ha fatto pervenire una lettera d’augurio insieme a splendidi fiori.