Grandissimo traguardo per Angela Bariola che ha festeggiato all'interno della Rsa Leopardi di Parabiago 105 anni.

Nonna Angela compie 105 anni

In RSA Leopardi, a Parabiago, si è raggiunto un grande e gioioso traguardo: i 105 anni della Sig.ra Angela, Ospite della struttura dal 25/10/2016.

E, per celebrare questo importante compleanno a tre cifre, RSA Leopardi ha organizzato una grande festa tenutasi ieri, giovedì 22 giugno, a partire dalle 15: un pomeriggio colorato, pieno di allegria e musica, a cui sono state invitate anche le autorità locali.

Hanno infatti presenziato per il Comune di Parabiago, la Presidente del Consiglio Comunale, sig.ra Adriana Nebuloni, per la parrocchia, il prevosto di Parabiago Don Maurilio, insieme a Don Luciano, il prete che da sempre si occupa dell’assistenza religiosa agli ospiti della struttura, i pazienti della RSA, i ragazzi della RSD, oltre che i familiari di Angela.

Ore emozionanti e piene di allegria, arricchite dal duo musicale Anna & Roby, con tante sorprese per la festeggiata, come il video di auguri con protagonisti tutti gli operatori della struttura, il cartellone di auguri realizzato dai ragazzi della RSD e la torta cucinata dalla cuoca Nadia: un programma perfetto per condividere una giornata così importante.

Un piccolo racconto sulla sig.ra Angela Bariola

Angela è un’Ospite ormai storica della RSA Milanese: entrata il 25 ottobre di 7 anni fa, è arrivata a questo traguardo in grande forma. Angela, infatti, cammina, legge almeno un libro a settimana e ama tantissimo dipingere.

Legnanese doc, Angela è nata da Pietro Bariola e Bianca Passoni. Ha sempre vissuto insieme alla sorella maggiore, Armida, prima con i genitori, e successivamente da sole, nella loro casa natale. Angela, nella vita, ha lavorato nel reparto amministrativo dell’azienda di famiglia e ha guidato la macchina fino a pochi anni fa.

Oltre alla pittura, la signora Bariola ha da sempre coltivato l’hobby del cucito e della sartoria, insieme alla sorella, senza dimenticare l’amore per la cucina, ereditata invece dalle sue origini piacentine.

Angela ha anche una famiglia solida alle spalle e ha un amore infinito per i suoi nipoti e i bis-nipoti, che ha sempre seguito con l’amata sorella.