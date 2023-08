Non passa il bus, si arrabbia e... abbatte un cartello

Era talmente arrabbiato per il mancato passaggio del pullman che l'avrebbe dovuto portare a casa che si è sfogato abbattendo un cartello stradale

Si sfoga contro un cartello

L'episodio è avvenuto giovedì sera a Legnano, poco prima delle 22. Un ragazzo di 18 anni si trovava lungo via 20 Settembre ed era in attesa del pullman che doveva riportarlo a casa. Quando, dopo diversi minuti di attesa, si è reso conto che il bus (l'ultimo della giornata) non sarebbe passato, è andato in escandescenza. E ha perso il controllo tanto da abbattere un cartello stradale.

Qualche passante ha dato l'allarme anche perché il ragazzo era dolorante e sul posto è giunta un'ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto e le condizioni del 18enne non sono risultate gravi tanto che ha rifiutato il trasporto in ospedale