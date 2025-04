Non convince tutti il nuovo parcheggio in via Manzoni

Novità per i cittadini di Vermezzo con Zelo. Ma non tutti l’hanno accolta con favore. Da qualche giorno lo spazio di via Manzoni, che in precedenza ospitava il mercato comunale, è stato destinato a parcheggio con 15 posti per le automobili e 3 per i motocicli. L'obiettivo è quello di dare nuove opportunità di sosta in prossimità del centro del paese.

“Una scelta assurda”

Una riconversione che ha suscitato opinioni controverse, come quella di Alessandro Filadelfia capogruppo di minoranza in Consiglio che l’ha definita:

«Una scelta assurda. L’amministrazione tace su tutti i fronti, ma non su quello dei parcheggi. Parcheggi in ogni dove rendendo strade a doppio senso meno sicure e non ultimo sottraendo un area pedonale in via Manzoni utilizzata da tante persone . Una piazza, che i bambini usavano per giocare e correre in sicurezza , trasformata in un parcheggio per auto e moto, quando a soli pochi metri ne esiste già uno molto capiente e con posti liberi sempre disponibili . Questa piazza era stata fortemente voluta dall’ attuale vicesindaco Valentino Molino quando faceva parte della precedente Amministrazione di Andrea Cipullo perché sosteneva dovesse servire come area pedonale e come piazza a servizio del mercato del venerdì, utlizzando per le auto il grande parcheggio adiacente già esistente con accesso stradale dalla via Manzoni. Oggi tutto questo viene rinnegato con ulteriore aggravio di spesa di soldi pubblici».

Una decisione motivata

Non si è fatta attendere la replica della sindaca Ada Rattaro, che ha motivato la scelta della sua Amministrazione :