Non c'è pace per il Marcora: crolla una parte di controsoffitto

Nuovo problema all’Istituto di istruzione superiore Marcora di Inveruno.

Al Marcora è crollata una porzione di controsoffitto

Nella giornata di martedì 28 gennaio è crollata una parte del controsoffitto di un corridoio al primo piano dell’istituto. Non ci sono stati fortunatamente feriti, ma l’episodio ha evidenziato l’urgenza di interventi mirati e strutturali di cui avrebbe bisogno l’edificio, per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale.

Chiuso l'accesso al corridoio che porta al laboratorio grafico

Immediatamente è stato chiuso l’accesso al corridoio che porta al laboratorio grafico e ripulito di quanto caduto a terra. L’accesso al laboratorio è garantito da un altro lato del primo piano ma per capire l’eventuale gravità di quanto accaduto, nella giornata di mercoledì 29 è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

La scuola è in attesa della relazione dei Vigili del fuoco

Il dirigente scolastico Antonio Zito ha spiegato:

"I pompieri hanno controllato il controsoffitto e sono poi saliti sul tetto di questa ala della scuola per verificare la tenuta della copertura. Redigeranno una relazione che mi auguro di avere lunedì prossimo per portarla in Consiglio d’istituto. Mi auguro che la situazione non sia grave da dover chiudere altre zone dell’istituto, perché saremmo davvero in grande difficoltà".

Ci sono già sei aule inagibili per infiltrazioni d'acqua

Nella primavera scorsa infiltrazioni d’acqua importanti avevano costretto la chiusura di sei aule, limitando la disponibilità di spazi adeguati per le attività didattiche. Si richiedono interventi rapidi per il recupero di queste aule e restituire dignità agli spazi educativi.