Non ce l'ha fatta la 78enne colpita da malore

Si è spenta purtroppo la donna che questa mattina era stata colta da un malore mentre si trovava in una delle attività commerciali di piazza Vittorio Veneto a Magenta

La donna era stata colpita da un attacco cardiaco mentre si trovava in una delle attività commerciali presenti sotto ai portici della piazza. Subito i presenti avevano chiamato i soccorsi che erano arrivati nel giro di pochi minuti con un'ambulanza in codice rosso. I sanitari, capendo la gravità della situazione, hanno subito preso in carico la donna praticandole il massaggio cardiaco. Poi la disperata corsa all'ospedale Fornaroli di Magenta dove purtroppo i medici del nosocomio hanno appurato il decesso.