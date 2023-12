Nominati i vertici della Pro loco

Il direttivo della Pro loco di Sedriano ha eletto i suoi nuovi presidente, vicepresidente e segretario.

Le nomine nella Pro loco

Dopo il periodo di transizione, sono stati nominati Laura Pistone come presidente e tesoriere, Artemio Gallina come vicepresidente e Maria Isabel Carrettoni come segretario.

A incontrarli, il sindaco Marco Re e l’assessore agli Eventi Valentina Ceccarelli.

"Ricordiamo che fanno parte del direttivo anche Domenico Nigro, Marco De Meo e Ochiu Vasilica che hanno manifestato la disponibilità ad occuparsi rispettivamente di “comunicazione social”, “cultura e spettacoli” e “ricerca sponsor”, oltre ai tre consiglieri comunali Tiziano Bandera, Donatella Barini e Barbara Origgi".

Le proposte avanzate

Durante l’incontro sono state avanzate diverse proposte.