"No alla discarica": il nuovo incontro pubblico a Casorezzo

L'appuntamento

Il Comitato Cittadini Antidiscarica di Busto Garolfo e Casorezzo in prima linea per continuare la lotta contro la discarica.

Si terrà stasera, giovedì 21 ottobre 2021, la nuova assemblea pubblica per dire "No" alla discarica Solter. L'appuntamento è in piazza San Giorgio a Casorezzo alle 21.

"No alla discarica": la mobilitazione dei cittadini

A organizzare l'incontro pubblico il Comitato Cittadini Antidiscarica di Busto Garolfo e Casorezzo insieme a Legambiente. Sono stati invitati anche i sindaci dei sei Comuni del Plis del Roccolo.

Hanno scritto dal Comitato:

"La situazione è decisamente preoccupante: i camion ormai hanno invaso le nostre strade. I primi disagi veri si iniziano a sentire ma a breve, molto breve, rumore e puzza saranno la normalità e forse solo la montagna di rifiuti ci farà capire l'entità del disastro annunciato che si sta pian piano realizzando alle porte di casa nostra. Perché sta succedendo nonostante la sentenza del Tar abbia fermato il progetto? Purtroppo l'ennesima autorizzazione ha riaperto il cantiere e noi cittadini siamo nuovamente vittime di decisioni prese a decine di chilometri dal nostro territorio. Questa assemblea vuole aggiornare la cittadinanza sulla gravità dei fatti e ha bisogno di tutti voi in piazza per manifestare il dissenso alle istituzioni che continuano a calpestarci".

Per attirare l'attenzione dei cittadini sull'assemblea di stasera, giovedì 21 ottobre, sono stati anche posizionati sacchi neri in giro per il paese.