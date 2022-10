Niente spalti per gli ospiti: la partita tra Castanese e Legnano senza tifosi

Mancano gli spazi per la tifoseria ospite e così la partita tra Castanese e Legnano, in programma alle 15 di domani, domenica 2 ottobre, all'Annibale Sacchi verrà disputata a porte chiuse.

Il comunicato della società

“A malincuore, si comunica che per effetto della mancanza della certificazione di agibilità relativa al campo sportivo comunale “Annibale Sacchi” di Castano Primo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che la gara valida per la sesta giornata del Campionato Serie D 2022/2023 – girone A, sarà disputata a porte chiuse“. Così la società sportiva Castanese si è espressa in merito alla decisione presa appunto dalla Lega nazionale dilettanti in merito alla partita in programma per domani, domenica 2 ottobre, all'Annibale Sacchi tra Castanese e Legnano.

Ammessi solo i giornalisti: gli altri esclusi dalla partita

Sarà consentito soltanto ai giornalisti accreditati regolarmente l'accesso alla tribuna principale. Niente da fare per le rispettive tifoserie. Se inizialmente la trasferta era stata vietata ai tifosi legnanesi per motivi di ordine pubblico, dato che la tribuna dello stadio è piccola e priva di divisorio fra le due tifoserie, la decisione vera e propria la Lega l'ha presa quindi nelle ultime ore e rimane piuttosto drastica: la partita si giocherà a porte chiuse. Partita che sarà ugualmente fruibile sulla pagina Facebook della Castanese.