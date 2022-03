Niente più code per le pratiche in Comune

La novità

I cittadini di Rho potranno d'ora in poi scegliere l'orario e il giorno più consono.

Stop alle code per le pratiche da sbrigare in Comune a Rho dove si potrà prenotare il proprio appuntamento direttamente online.

La novità offerta dal Comune

Da questa settimana entra in funzione la nuova modalità di prenotazione on line Prenotami Cloud per residenze/cambi di indirizzo e pratiche di matrimonio, unioni civili, denuncia di nascita: i cittadini possono prendere l’appuntamento on line con il QUIC Sportello del Cittadino autonomamente scegliendo il giorno e l’orario che preferiscono tramite l’App Prenotami.Cloud o accedendo al sito del Comune di Rho www.comune.rho.mi.it

Il Comune mette a disposizione un sistema più pratico ed efficace per fruire dei seguenti servizi erogati dallo Sportello del Cittadino

• Residenza e cambio di indirizzo

• Stato civile: pubblicazione di matrimonio, matrimonio civile, unione civile, denuncia di nascita, dichiarazione anticipata di trattamento

“Siamo intervenuti per migliorare il servizio sostituendo una modalità di prenotazione on line già esistente e ampliando l’offerta dei servizi e una maggiore efficienza con un sistema integrato all'eliminacode – afferma l’Assessore Affari Generali, Pari opportunità e conciliazione dei tempi Alessandra Borghetti – Vogliamo essere più vicini alle persone e facilitare il rapporto con gli uffici”.

Un Comune sempre più innovativo

Aggiunge l’Assessore a Innovazione e Smart city Emiliana Brognoli

"Con il nuovo software Prenotami.Cloud mettiamo a disposizione dei cittadini anche l’APP, scaricabile gratuitamente, più pratica per i dispositivi mobile. L’obiettivo principale è di semplificare la vita alle nostre cittadine e ai nostri cittadini e di evitare attese ed assembramenti agli sportelli del QUIC puntando ad un comune sempre più reattivo e innovativo”

Sono stati preparati dei brevi manuali per l'utilizzo delle due modalità di prenotazione degli appuntamenti on line presso il Quic l’App “prenotami.cloud. A partire da giugno questa modalità di prenotazione sarà utilizzata anche per gli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità.

Sino ad allora occorre accedere al portale ministeriale www.prenotazionicie.interno.gov.it.

https://www.comune.rho.mi.it/it-it/servizi-online