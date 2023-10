Niente patrocinio del Comune, annullata la festa di Halloween

Festa di Halloween annullata a Turbigo: la delusione della Pro loco.

Niente festa di Halloween con la Pro Loco. E' quanto successo a Turbigo dove l'associazione, che da anni organizzava l'evento per grandi e piccini, si è vista negare il patrocinio da parte del Comune. E ora è polemica su quanto accaduto.

"Ci rammarichiamo nel comunicare che non riusciremo a proporre la consueta ed apprezzata festa di Halloween per motivi burocratici non ancora risolti - afferma il presidente della Pro loco Diana Bonali - Ci tengo a puntualizzare che la nostra non è una strumentalizzazione come è stata definita, bensì una presa d’atto delle valutazioni assunte dall’Amministrazione comunale. Il diniego del patrocinio per il nostro evento non è cosa di poco conto: il patrocino non è un’azione fine a sé stessa, tra i criteri per la concessione di patrocini troviamo la 'significatività dell’associazione tra l’immagine dell’Amministrazione e l’evento', la 'rilevanza per la comunità locale', oltre alla citata nel diniego 'finalità istituzionali dell’amministrazione'; Inoltre la concessione del patrocinio è solo formalizzata con provvedimento del sindaco e dell’assessore competente ma è decisa dall’Amministrazione comunale, e questo ha un significato, ossia che l’evento non è gradito'".