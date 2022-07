Niente patrocinio, annullata la Color Race: ecco perché

Niente Color Race a Vittuone in programma per il 10 luglio 2022... la colpa? Del mancato patrocinio.

Niente patrocinio, annullata la Color Race

A specificare quanto successo sono stati gli organizzatori della festa Magnitudo in the Wood, in programma l'8, il 9 e il luglio 2022.

"Vi informiamo a malincuore che la Vittuone Color Race, in programma domenica 10 luglio alle 18 nella terza giornata di Magnitudo, è stata annullata in quanto l'Amministrazione Comunale non ha concesso il patrocinio per l'evento".

La replica dell'Amministrazione

A spiegare quanto successo l'Amministrazione guidata dal sindaco Laura Bonfadini:

"L’8 marzo scorso, l’Associazione ha presentato richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Magnitudo in the Wood”, inserita nel programma di Vittuone E…state per i giorni 8,9 e 10 luglio 2022; la richiesta non comprendeva alcun riferimento ad una corsa per le vie comunali. Recentemente, l’Associazione ha inoltrato via email il programma per lo svolgimento della suddetta corsa denominata “Color Race”. Gli Uffici il 22 giugno scorso hanno risposto indicando che la stessa non sarebbe stata patrocinabile in quanto, tra l’altro, manifestazione a pagamento con quota di iscrizione".

La precisazione sulle spese da pagare

Hanno poi continuato:

"Si precisava, altresì, che: “con la presente si comunica che la manifestazione dovrà svolgersi con totale accollo delle spese da parte vostra. Spese riconducibili al servizio straordinario della Polizia Locale, alla pulizia delle strade e al taglio dell’erba all’interno del percorso filosofico come da voi richiesto. Dovrà essere da voi direttamente richiesta anche la collaborazione con la Protezione Civile. Si richiede pertanto di avere conferma della volontà di svolgimento della manifestazione anche alle condizioni attuali”. Nel pomeriggio del 27 giugno, fuori tempo massimo per accogliere qualsiasi richiesta, viene inviata all’ufficio protocollo del Comune la richiesta di patrocinio, datata sempre 8 marzo 2022, con l’integrazione della corsa per il 10 luglio 2022, quando già il 22 giugno era stata data dall’Ufficio Tecnico una chiara risposta del fatto che non sarebbe stata patrocinabile per i motivi sopraindicati. Questo quanto occorreva chiarire in merito alla mancata concessione del patrocinio".