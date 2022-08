Nidi gratis, torna la misura di sostegno per le famiglie

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune di Nerviano aderisce alla misura “Nidi Gratis” per l’asilo comunale “Il Nido di Pimpa”.

Nidi gratis nel Comune di Nerviano

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 04/07/2022 Regione Lombardia ha approvato la Misura “Nidi Gratis - Bonus 2022/2023” con l’obiettivo di favorire una più ampia integrazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche di sostegno della famiglia e alla conciliazione vita-lavoro. Tale Misura viene realizzata in sinergia con la Misura “Bonus Asilo Nido”, che prevede la corresponsione da parte di INPS di un rimborso a copertura delle rette relative alla frequenza di un asilo nido, differenziato in funzione dell’ISEE, con un limite di importo massimo mensile di 272,72.= euro per 11 mensilità riferito alla prima fascia ISEE 0-25.000.= euro.

Un aiuto per molte famiglie

Il Comune di Nerviano ha potuto aderire a tale Misura in quanto rispetta una serie di parametri previsti dalla deliberazione di Regione Lombardia tra cui, per esempio, non aver applicato aumenti tariffari per i servizi interessati e avere in essere un meccanismo ISEE per rendere progressiva la retta in funzione del valore ISEE della famiglia.

Considerato il positivo beneficio a favore delle famiglie utenti dell’asilo nido comunale e ritenendo importante promuovere azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro,

l’Amministrazione comunale ha quindi deciso di aderire nuovamente a tale misura.