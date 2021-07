Spazi per le famiglie, nidi aperti, laboratori e momenti educativi all’aria aperta: è in partenza il progetto Microcosmi, spazi per una città educativa, grazie al finanziamento di 150mila euro del Dipartimento per le politiche della famiglia, Bando EduCare, vinto dal Comune di Rho e Cooperativa Stripes.

Nidi aperti ad agosto: a Rho parte il progetto MicroCosmi

Il progetto, che vede il suo avvio nel mese di Agosto 2021, ha come obiettivo quello di rispondere ai bisogni dei bambini da 0 a 6 anni e delle loro famiglie, avviando percorsi di outdoor education, laboratori, eventi culturali e occasioni di socialità. In parallelo si promuoveranno azioni di urbanismo tattico e di miglioramento della qualità degli spazi per l’infanzia, con la realizzazione di aree giocabili dentro e fuori da scuola, a creare dei veri e propri micro-cosmi per i bambini.

L’Amministrazione comunale di Rho e Coop. Stripes si occuperanno, insieme alle scuole dell’Infanzia statali e paritarie e agli asili nido, di creare un palinsesto di attività che mettono al centro il bambino, sviluppando un sistema di coinvolgimento attivo e innovativo della comunità per valorizzare e consolidare il dialogo tra servizi per l’infanzia, luoghi urbani, famiglie e un’ampia rete territoriale.

Le parole dell'assessore Giro