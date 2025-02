Nibali ospite del Roatry club all’Annunciata di Abbiategrasso

Ieri sera, martedì 18 febbraio 2025, il Rotary club Abbiategrasso ha organizzato una serata speciale dedicata al campione del ciclismo su strada Vincenzo Nibali.

L’ex convento dell’Annunciata era colmo di gente, tifosi, curiosi, che hanno voluto vedere e ascoltare la storia di uno dei più grandi campioni del ciclismo moderno Vincenzo Nibali, classe 1984 ritiratosi dalle gare nel 2022. Lui fa parte del club dei 7, ovvero quei campioni che nel corso della loro carriera hanno conquistato almeno un’edizione di tutti e tre i Grandi Giri (Giro d’Italia - Tour de France - Vuelta a Espana).

Una bella storia sportiva, ma anche di vita. Nel corso della serata è stato proiettato anche i docu-film “Il 7º Campione”, dove si ripercorre la storia della carriera di Nibali, soprannominato “lo squalo dello stretto” essendo di Messina, fin da piccolo, un prodigio della due ruote, fino ad arrivare ad essere un campione di fama mondiale.

“Ringrazio per l’invito è un piacere poter raccontare come tutto è nato – spiega Nibali – Tutto è partito da Messina , fondamentale nel mio percorso la figura della mi a famiglia, il sostegno di mamma Giovanna e papà Salvatore. Hanno sempre creduto in me , soprattutto mio padre, mi hanno dato un solido nella costruzione della mia carriera. Ma il ringraziamento si estende a tutto quelle persone il gruppo di lavoro che hanno contribuito ai miei successi”.