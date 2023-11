Nerviano per la Palestina: "Cessate il fuoco"

Manifestazione domenica 26 novembre alle 15 a Nerviano da parte delle associazioni del territorio per chiedere stop alla guerra in Palestina.

"Siamo cittadini e cittadine della provincia di Milano che vogliono unire la loro voce a quella di milioni di persone nel mondo, nonché agli appelli delle Nazioni Unite e della Croce Rossa Internazionale per un cessate il fuoco immediato e permanente - fanno sapere i comitati uniti - Così come abbiamo pianto i morti israeliani il 7 ottobre, da 45 giorni guardiamo inorriditi immagini di morte e ascoltiamo impotenti grida di dolore e aiuto che ci arrivano da Gaza e da tutti i Territori Palestinesi Occupati. Stiamo assistendo a una continua violazione del Diritto Internazionale Umanitario e a ripetuti crimini di guerra, come l’assedio dell’ospedale Al-Shifa, che ha causato la morte di neonati nati prematuri; bombardamenti contro le scuole UNRWA, dove avevano trovato rifugio civili palestinesi; l’uccisione di giornalisti Palestinesi e Libanesi; lo spostamento forzato di un milione di Gazawi. Per queste ragioni diciamo a gran voce: cessate il fuoco! Chiediamo al nostro Comune, nel suo piccolo, di fare pressione a livello regionale e nazionale affinché le nostre voci non rimangano inascoltate. Vogliamo che il nostro Governo si impegni per un cessate il fuoco immediato e che si unisca ai 139 Paesi del mondo che riconoscono lo stato di Palestina. L’astensione dell’Italia innanzi a tanto orrore non può essere tollerata!"