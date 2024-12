Nerviano ha consegnato le benemerenze civiche a Lonati, Mezzanzanica e alla scuola

Il benzinaio e volontario Riccardo Lonati, il pilastro della parrocchia Maria Madre della Chiesa e del Cai Nerviano Rinaldo Mezzanzanica, e la Scuola materna di viale Villoresi. Questi i tre soggetti ai quali l'apposita commissione consiliare ha dato l'ok per l'assegnazione delle benemerenze civiche e che nel pomeriggio di oggi, sabato 14 dicembre, sono stati al centro della cerimonia di premiazione nella sala del Bergognone di Nerviano.

L'origine delle benemerenze

Lonati e la Scuola di viale Villoresi sono stati proposti dall'ex sindaco e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega Massimo Cozzi mentre il nome di Mezzanzanica è stato fatto da una concittadina nervianese.

L'idea del sindaco: "Uno spazio per ricordare tutti i destinatari delle benemerenze"

Per l'occasione il sindaco nervianese Daniela Colombo ha annunciato che a breve nel parco Mocchetti, di fronte al municipio, saranno esposte delle teche in cui verranno esposti i nomi dei cittadini che nel corso degli anni sono entrati nel novero dei benemeriti.

Riccardo Lovati

Riccardo Lonati è un nervianese appassionato del suo paese. A Nerviano ci è nato, 90 anni fa. Fin da ragazzino è sempre stato un grande amante delle biciclette, stando nella bottega di Piazza Italia col nonno Antonio imparando il mestiere del ciclista. E quante bici ha venduto e poi riparato ai tanti, tantissimi nervianesi che si sono rivolti a lui. Ha continuato la produzione di cicli a marchio proprio. Poi, per oltre 50 anni, è stato benzinaio in paese. La passione per il ciclismo non l'ha mai abbandonato: ha corso e poi negli anni ha sostenuto l'Us Nervianese ciclismol. Sul fronte delle associazioni, ne ha poi sostenute tante, tra le quali anche il Collage e gli Amici della chiesa del Lazzaretto.

La scuola materna di viale Villoresi

La scuola materna di viale Villoresi è presente in paese da oltre 120 anni e vi sono passate intere generazioni di nervianesi: al suo interno ospita la scuola dell'infanzia e l'asilo nido. Le peculiarità della scuola è quella di saper adattarsi a ogni generazione, a ogni individuo, accogliendola e accudendola, senza però mai perdere di vista i principi e i valori a cui si attiene dalla sua fondazione. Inoltre la scuola, da sempre accompagna nel percorso di crescita, educazione e formazione tutti i bambini che, non avendo ancora l'età per la scuola, trovano qui l'opportunità di essere custoditi e formati

Rinaldo Mezzanzanica

Rinaldo Mezzanzanica è un altro nervinanese molto conosciuto e stimato: ex lavoratore all'Alfa di Arese, ha da sempre partecipato in maniera attiva alla vita della comunità nervianese: da giovane lo si è visto tra le fila dell'oratorio Santo Stefano, anche giocando a calcio, poi si è rimboccato le maniche nel mondo del volontariato diventando autista dell'associazione Collage, membro della Caritas di Maria Madre della Chiesa, parrocchia della quale è diventato un autentico punto di riferimento. Qualche esempio? Suo l'impegno per il servizio durante le celebrazioni, per il presepe e presenza di oratorio. Nella sua vita, è stato anche in politica, precisamente con il Ppi. E punto di riferimento lo è anche del Cai Nerviano: la sua grande passione per la montagna lo ha portato a essere tesserato dal 1981, diventando presidente, vicepresidente e segretario della sezione di Nerviano.