Tre diversi tipi di screening per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Magenta con un prezzo calmierato rispetto a quelli previsti dal mercato. È questo quanto partirà da lunedì prossimo, 27 marzo nelle due farmacie comunali di via Isonzo a Pontevecchio e in via Boccaccio nel quartiere nord. Ad illustrarli è stato direttamente l’assessore alle Farmacie Simone Gelli che ha spiegato nel dettaglio gli obiettivi di questa nuova campagna e come verrà gestita fino al mese di novembre.

Nelle farmacie comunali di Magenta arrivano tre nuovi screening

«Partendo da quella che è un esigenza che lo staff delle nostre farmacie comunali ha individuato nei cittadini abbiamo deciso di attivarci per garantire tre tipi di screening all’interno delle nostre strutture - spiega Gelli - Nel dettaglio le visite che potranno essere effettuate sono quelle per insufficienza respiratoria con test di spirometria, per densità ossea e osteoporosi tramite moc ad ultrasuoni e per insufficienza circolatoria attraverso l’analisi del reflusso venoso».

Si tratta di tre esami che solitamente verrebbero realizzati in ambulatori specializzati oppure negli ospedali ma che dalle prossime settimane e sino al mese di novembre, saranno a disposizione dei cittadini a pochi passi dalle loro case e comodamente nelle farmacie comunali cittadine. Per poter accedere a queste prestazioni sarà necessario prenotare l’appuntamento. Le iscrizioni verranno aperte a partire da domani, giovedì 16 marzo, online attraverso Spid o Carta d’Identità Elettronica su www.comunedimagenta.it/serviziepagamentionline

I costi e le modalità

«I prezzi come detto sono calmierati e saranno di 17 euro per la spirometria mentre di 40 per Moc e insufficienza venosa - continua Gelli - I costi sono più o meno la metà di quelli che le persone sosterrebbero privatamente o tramite il sistema sanitario nazionale, quindi riteniamo sia un grande vantaggio per i cittadini questa opportunità che abbiamo deciso di implementare a partire da questo mese».

Per quanto riguarda il dettaglio delle date, il 27 marzo sarà prevista la spirometria alla farmacia del quartiere nord, mentre il 28 sarà disponibile in quella di Pontevecchio. Il 17 e 18 aprile invece sarà i turno della moc ossea, mentre il 27/28 aprile il test sull’insufficienza venosa. A queste prime tre tranche, a partire dal mese di maggio ne verranno poi aggiunte altre a cadenza mensile. L’elenco delle giornate in cui sarà possibile sottoporsi agli esami verrà aggiornato man mano nella sezione dedicata del sito del comune per effettuare la prenotazione. Gli esami potranno essere sostenuti nelle fasce orarie 9-12.30 e 15.30-19. Per quanto riguarda invece il pagamento delle prestazioni, sarà poi da effettuarsi direttamente in farmacia il giorno dell’appuntamento e gli esiti dei test verranno poi refertati e resi disponibili nei giorni successivi.