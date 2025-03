Nelle edicole del Nord Ovest il nuovo Corriere dei territori

Piemonte, Lombardia e Liguria sono al centro dell'attenzione del Corriere dei Territori: ecco cosa c'è sul numero che uscirà venerdì 14 marzo.

Nelle edicole il nuovo Corriere dei Territori

A partire da venerdì 14 marzo, nelle edicole del Nord Ovest è disponibile il nuovo Corriere dei Territori. Nel numero di questa settimana il Corriere dei Territori si è occupato di un approfondimento sul disagio giovanile: partendo dai risultati del rapporto "Generazione Post Pandemia: bisogni e aspettative dei giovani italiani nel post Covid 19", elaborato in collaborazione con Censis, dal quale emerge come la metà dei giovani tra i 18 e i 25 anni affermi di soffrire o di aver sofferto di forme d'ansia o depressione. La situazione è problematica: il passaggio della pandemia ha lasciato scoperte numerosissime fragilità nella popolazione, soprattutto nelle sue fasce più giovani. Viene svolto un focus anche sulla piaga del cyberbullismo, uno dei frutti avvelenati della situazione.

Gli altri argomenti ospitati sulle pagine

Dalle 3 regioni moltissime sono le notizie riportate: si inizia con un'intervista al presidente lombardo Attilio Fontana, che racconta quanto si aspetta dalle prossime Olimpiadi invernali del 2026. Un dossier spiega poi come il Nord Ovest sia il regno dei lavoratori domestici, e dall'Osservatorio Bruxelles propone un'intervista con l'onorevole Brando Benifei, il parlamentare europeo che è stato relatore della legge che ha introdotto il primo regolamento al mondo per l'uso dell'Intelligenza artificiale, che entrerà in vigore a partire da agosto.

La prima pagina del nuovo numero

