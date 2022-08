Nell'area del supermercato spunta... un cervo

Specializzati nel recupero di animali: perché dopo aver salvato cani, pesci gatto e una nidiata di germani, ora gli agenti della Polizia Locale hanno recuperato (e salvato) anche un cervo

La segnalazione del cervo

La segnalazione alla Centrale operativa è giunta questa mattina, venerdì 26 agosto, intorno alle 9.30: un cervo era stato individuato in stato di libertà nell'area Esselunga di corso Europa a Rho. A quel punto due equipaggi della Polizia Locale di Rho e una Volante della Polizia di Stato si portavano repentinamente sul posto dal momento che veniva comunicato che l'animale, probabilmente spaventato, fuggiva sulla Statale del Sempione, in direzione Legnano.

Effettivamente riscontrata la presenza del cervo e visto il pericolo per gli utenti della strada e l'incolumità dell'animale, le Forze dell'Ordine hanno deciso di chiudere al traffico momentaneamente la carreggiata; quindi si faceva in modo di "spingere" l'animale verso un'area industriale e chiusa al traffico dove è stata predisposta la cattura in sicurezza dell'animale grazie a un'idonea rete e con le direttive della Polizia Venatoria che tra l'altro ha verificato che l'animale femmina era gravida: una volta recuperata è stata poi liberata nelle zone boschive di Rescaldina.

Non è il primo intervento del genere della Polizia Locale di Rho che, negli ultimi tempi, ha avuto a che fare in più occasioni con animali: ha recuperato e portato in salvo, in varie situazioni due cani, nove pesci gatto, una nidiata di Germani e rispettiva mamma anatra, una nutria, un pappagallo, oltre a due cervi