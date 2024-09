Dal 24 settembre a Legnano apre lo sportello digitale grazie alle associazioni Ci Aiutiamo OdV e Auser Ticino Olona che fanno rete per un servizio all'utente cittadino.

Nella sede di Auser Legnano apre lo sportello digitale

Il servizio si svolgerà presso la sede Auser Ticino Olona di V. Ciro Menotti 76 e il martedì dalle 14.30 alle 17.30 un'operatore sarà presente per assistere gli utenti nelle pratiche digitali.

Cosa si può fare:

- Prenotare/ disdire prenotazioni sanitarie in regionale Lombardia

- Scelta e revoca del medico di base

- Prenotare presso gli uffici comunali l'appuntamento per il rinnovo della carta d'identità o del passaporto

- Certificati on line ( stato di famiglia, di residenza, di nascita, di matrimonio, di decesso)

- SPID

Corsi digitali gratuiti

- creazione di un indirizzo email, uso del pc (word , excel, programmi di remote banking bancario)

- corsi antifrode : come riconoscere tentativi di truffa

- corso utilizzo smartphone/iphone

- attivazione social network