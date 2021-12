Nel ricordo di Oscar, donazione per lotta ai tumori

Pregnana

Oscar Cusinato, presidente del gruppo pescatori di Pregnana, è scomparso poco più di un mese fa. Il grazie della fondazione Veronesi

Quasi 1700 euro raccolti dagli amici di Oscar Cusinato e donati alla fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sul cancro ai polmoni.

Nel ricordo di Oscar

«Cari amici del Circolo Arci Pesca Laghetto Verde, desidero ringraziarvi personalmente per la generosa donazione effettuata a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi e della ricerca scientifica sul tumore al polmone per onorare la memoria di Oscar Cusinato». Con queste parole Paolo Veronesi, Professore Ordinario in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e presidente della Fondazione intitolata al padre, ha voluto ringraziare i cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi in memoria del presidente dei pescatori Oscar Cusinato.

Il ricordo dei pescatori

«Caro Oscar, è passato poco più di un mese da quando ci hai lasciato. Ti conoscevano e ti stimavano tutti e lo si è visto anche in occasione del tuo funerale, quando la comunità si è radunata per porgerti l'ultimo saluto. Uno dei tuoi principali tratti distintivi era la solidarietà e la tua famiglia, interpretando pienamente quello che sarebbe stato il tuo pensiero, sin da subito ha deciso di devolvere in beneficenza quanto raccolto dagli amici. La generosità di coloro che hanno accolto la proposta ha consentito di raccogliere 1.670 euro che, su indicazioni della famiglia, sono stati devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi, specificatamente per progetti mirati alla ricerca ed alla cura del carcinoma polmonare. In particolare contribuirà a garantire ai tanti ricercatori i fondi necessari per cercare nuove cure per le persone che stanno affrontando questo tumore ed ogni piccolo risultato e successo raggiunto apparterrà anche a te caro Oscar ed a tutti coloro che hanno contribuito» è il pensiero dedicato ad Oscar dagli amici del Laghetto.

Il grazie della fondazione

«Grazie a questo generoso contributo ci sarà possibile garantire ai tanti ricercatori impegnati a cercare nuove cure per le persone che stanno affrontando questo tumore, i fondi necessari per portare avanti in maniera continuativa i loro importanti studi. Il lavoro dei nostri ricercatori è importantissimo, perché ogni scoperta fatta in laboratorio può essere velocemente trasferita al letto dei pazienti, garantendo loro le cure più innovative e concrete speranze di guarigione. Ogni piccolo risultato e successo raggiunto grazie alla ricerca apparterrà quindi anche a tutti voi, che condividete i nostri obiettivi e non accettate che le persone che soffrono non ricevano le cure migliori o che la ricerca si fermi. Siamo qui, insieme, per vincere la battaglia contro il cancro» si conclude la missiva di ringraziamento inviata al Laghetto Verde dalla fondazione Veronesi.