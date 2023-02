Nel Giardino dei Giusti entrano a far parte nuove personalità

Il Consiglio comunale di Rho ha definito i nomi delle persone che entreranno a far parte del Giardino dei Giusti.

Giardino dei Giusti: ecco i nuovi nomi

Il Consiglio comunale, riunito nella seduta del 22 febbraio 2023, ha definito i nuovi nomi da aggiungere al Giardino dei Giusti di via Redipuglia.

“Il Giardino dei Giusti è un luogo dove celebrare e ricordare uomini e donne di pace, persone che si sono distinte per tutelare i diritti, la libertà, la dignità degli altri esseri umani - dichiara l’assessora Valentina Giro - Su proposta del Comitato scientifico e con voto unanime del Consiglio comunale, porteremo all’attenzione dei cittadini le vite di Luca Attanasio, Gino Strada, Teresa Sarti, Aida Rostami e le donne iraniane. Dopo l’inaugurazione del Giardino lo scorso anno, molti studenti hanno lavorato sul tema, con visite al giardino, laboratori e una collaborazione speciale con il giusto Vito Fiorino e il teatro dell’Armadillo, che andrà in scena al Teatro Civico Roberto de Silva. Il Giardino dei Giusti è un progetto che stimola tutti noi a riflettere sull’impegno di ciascuno per costruire il bene comune”.

La posa delle targhe il prossimo 6 marzo

Il 6 marzo, Giornata internazionale dei Giusti delle nazioni, si terrà la cerimonia di posa delle targhe, a cui saranno presenti il padre di Luca, Salvatore Attanasio; il rappresentante di Emergency, Luca Radaelli; Sanaz Behnam insieme ad altre donne iraniane. L’appuntamento è al Giardino dei Giusti di Rho alle 11.

Lo scorso anno, all’inaugurazione del Giardino il 7 marzo 2022, fu protagonista della mattinata Vito Fiorino, che salvò numerosi migranti nel naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa. Il 9 marzo 2023, alle 9 e alle 11, studenti delle scuole cittadine e il Teatro dell’Armadillo proporranno al Teatro civico de Silva la lettura scenica "Quel mattino a Lampedusa", performance teatrale dedicata all'esperienza di Vito Fiorino.

L’evento rientra nel progetto Sulle Orme dei Giusti finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano ONLUS e realizzato da Teatro dell'Armadillo in collaborazione con Circolo Acli Aperta...mente APS e Cooperativa La Fucina.

La lettura scenica "Quel mattino a Lampedusa", di Antonio Umberto Riccò con la regia di Silvia Beillard, è stata preparata da alcuni studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Rho che hanno partecipato a questo progetto. Lo spettacolo verrà messo in scena anche alle ore 21, sempre al Teatro de Silva. Agli spettacoli saranno presenti Vito Fiorino, rappresentanti di Fondazione Gariwo e dell'Amministrazione Comunale di Rho. Biglietto gratuito da ritirare al Tourist Infopoint fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Questi i nuovi Giusti che verranno ricordati nel Giardino:

Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso in Congo il 22 febbraio 2021 insieme con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del World Food Programme Mustapha Milambo, mentre i tre viaggiavano su un convoglio del WFP.

Gino Strada e Teresa Sarti, fondatori di Emergency, associazione umanitaria attiva in diversi Paesi del mondo per portare aiuto e assistenza medica alle vittime civili delle guerre e della povertà. Gino Strada era stato nominato cittadino onorario di Rho nel 2002, è mancato il 13 agosto 2021; Teresa Sarti si è spenta il primo settembre 2009.

Aida Rostami, dottoressa iraniana, torturata e uccisa a Teheran nei mesi scorsi dalle forze di sicurezza per avere salvato vite e curato feriti durante le manifestazioni di lotta contro il regime autoritario. Aida sarà ricordata in rappresentanza di tutte le donne iraniane che lottano per la tutela della libertà e dei loro diritti.