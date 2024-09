Nel centro di Rho si fa shopping con lo Sbaracco

Sbaracco nelle vie del centro di Rho sabato 14 settembre: ci sarà anche il Mercato contadino.

Appuntamento nel centro di Rho per fare shopping con lo Sbaracco. Sabato 14 settembre, dalle 10 alle 19, molti negozi del centro esporranno all’aperto la loro merce, lanciando sconti e promozioni. Inoltre, grazie a una tessera punti, chi farà acquisti in quattro diversi negozi, riceverà un gadget per lo shopping che potrà ritirare all’Infopoint in piazza San Vittore.

“Lo Sbaracco è una iniziativa che attira sempre tantissime persone, un po’ perché piace l’idea di incontrare i commercianti in modo diverso, un po’ perché c’è voglia di vivere la città, passeggiando in sicurezza per le vie del centro, all’aperto – commenta l’Assessore al Commercio e Vicesindaco Maria Rita Vergani – E’ sempre bello vedere le vie del centro piene di gente, pronte a curiosare tra le proposte dei commercianti. Attendiamo lo Sbaracco post estate con l’entusiasmo che accompagna ogni edizione”.

Su tutta la piazza, in contemporanea, saranno anche presenti le bancarelle del Mercato contadino organizzato dall’Associazione Prendiamoci Cura. Di solito presenti dalle 8.30 alle 12.30, il 14 settembre molte bancarelle rimarranno in centro per tutta la giornata, in piazza San Vittore e in largo Casati a lato della chiesa, con numerosi prodotti a km 0.