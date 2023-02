Nel 2022 boom di matrimoni a Vanzago

Dopo il blocco delle celebrazioni di matrimoni causato dal periodo del Covid, il 2022 ha registrato un successo di cerimonie sul territorio di Vanzago con un totale di quasi 40.

Boom di matrimoni a Vanzago

Le cerimonie che sono state organizzate a Vanzago sono state le seguenti: 15 matrimoni civili presso il Calderara, di cui uno da una coppia non residente a Vanzago; 15 matrimoni civili presso Cascina Gabrina, realizzati in collaborazione con il Comune di Vanzago; 6 matrimoni religiosi nelle chiese della Comunità Pastorale Madonna del Buon Consiglio.

Nel corso del 2022, si è anche tenuta una unione civile sempre presso la Cascina Gabrina di una coppia non residente che si è letteralmente innamorata di Vanzago. Si ricorda che l’accordo con la Cascina Gabrina è stato raggiunto nel corso del 2020 a seguito di un apposito bando di gara che ha permesso di selezionare questo privato che ha messo a disposizione all’interno della Cascina Gabrina un apposito ufficio di stato civile del Comune di Vanzago in cui celebrare matrimoni e unioni civili (come da delibera di Giunta Comunale n° 134/2020).

L'accordo fra il Comune e Cascina Gabrina

L’accordo, inoltre, prevede una sponsorizzazione da parte di Cascina Gabrina delle iniziative della Cultura e del Tempo Libero del Comune di Vanzago per un importo annuo di € 2.500. A questo importo, si aggiungono i diritti di segreteria che i non residenti debbono versare per celebrare il matrimonio o l’unione civile a Vanzago che, nel 2022, hanno reso un ulteriore introito di circa € 6.000.

Si sottolinea come la collaborazione pubblico-privato istituita con la dovuta attenzione alle procedure previste dalle normative tra Comune di Vanzago e Cascina Gabrina consente di rendere ancora più noto e più attrattivo il nostro paese in un’ottica di sviluppo e marketing territoriale che valorizza le nostre eccellenze locali, in particolare la bellezza dell’Oasi del WWF e di Cascina Gabrina.