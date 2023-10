Nei negozi la Festa di Halloween arriva in anticipo

Nei negozi ubicati in via Battisti, a Parabiago, la Festa di Halloween è arrivata in anticipo e lo ha fatto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 ottobre, quando la frazione di Ravello ha ospitato un assaggio della notte più paurosa dell'anno tra vetrine illuminate a tema, giochi, travestimenti e zucche che hanno riempito ogni angolo del paese.

Gli ingredienti della festa di Ravello

Le vetrine vestite con l'abito della festa, l'arancione e il nero, il simbolo della zucca, i travestimenti e il tradizionale Dolcetto o scherzetto. Un assaggio della Festa di Halloween. E' quello che è stato festeggiato nel pomeriggio di ieri, domenica 29 ottobre, in via Battisti a Parabiago.

Il lavoro dei commercianti

I commercianti al fianco dei bambini e delle loro famiglie per un pomeriggio di allegria e spensieratezza. Sono stati infatti gli esercenti che hanno la propria attività nella frazione di Ravello a curare ogni minimo dettaglio dei festeggiamenti. Il modo migliore per inaugurare quelli che verranno celebrati "in famiglia" oppure in maniera autonoma e che avranno invece luogo nella serata di domani, martedì 31 ottobre, in quella che si preannuncia essere il momento più "pauroso" dell'anno. Soddisfatti gli organizzatori della festa ma ovviamente anche i più piccoli.