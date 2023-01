Naviglio in secca, scatta la Marcia dell'acqua

Naviglio Grande completamente senz'acqua.

Naviglio Grande senz'acqua: un'asciutta totale che non si vedeva da decenni

Si devono fare dei lavori di manutenzione alle sponde ma sono in molti a dire che un'asciutta totale non la si vedeva da decenni. La conseguenza è che l’acqua viene a mancare anche lungo i canali, le rogge e i piccoli invasi che caratterizzano la valle del Ticino, con problemi evidenti per la fauna ittica e conseguenze dal punto di vista della conservazione della biodiversità.

Domenica 5 febbraio una Marcia dell'acqua da Castelletto a Bernate

Per sollevare il tema acqua l’Ecoistituto della Valle del Ticino organizza la Marcia dell’acqua. L'appuntamento è per domenica 5 febbraio e si partirà alle 10 dal ponte di Castelletto di Cuggiono per raggiungere quello di Bernate.