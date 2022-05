Naviglio da riscoprire e valorizzare: i lavatoi del Castello

Il gruppo di Robecco Futura ha chiesto all'Amministrazione comunale di riqualificare la vecchia zona dei lavatoi per renderla nuovamente accessibile.

Oggi le piante e i rampicanti coprono completamente quest'area lungo il Naviglio che per decenni fu utilizzata per lavare i panni: un angolo che andrebbe riscoperto e valorizzato.

"Vi è un incantevole angolo della sponda del naviglio verso il parco, di fronte al Binfa Cafè, che è letteralmente sommerso da arbusti: ortiche, piante, rampicanti, che non permettono più di mostrare i due lavatoi esistenti e la cinta muraria che li costeggia. Come si vede da alcune vecchie foto, questi lavatoi erano diversi uno dall’altro; uno tradizionale, dove si lavava con il brelin (vedi foto), mentre con l’altro si lavava rimanendo in posizione eretta. Salvato il primo e in parte, il secondo, per miracolo e per la sensibilità di qualcuno mentre il Consorzio Villoresi stava sistemando le sponde qualche anno fa, ora sono quasi completamente nascosti".