Natale solidale, torna l'iniziativa del pranzo in hotel per i bisognosi

Torna per il terzo anno l'ormai tradizionale pranzo di Natale per i bisognosi offerto e allestito dall'Hotel Diamante di Corbetta. Destinatari di questo sentito omaggio i ragazzi della Cooperativa Sociale Il Fiore di Magenta, che da anni sostiene e garantisce un lavoro a persone con disagio psichico.

Natale solidale, torna il pranzo per i più bisognosi

Un pranzo che è anche l'occasione per Giuditta Ranzani, presidente della cooperativa, di fare il punto sulla difficile situazione che l'ente sta attraversando dopo la recente perdita di una grossa commessa di lavoro:

"Siamo qui nonostante alcune grosse difficoltà, perché una grossa ditta per cui lavoravamo e che ci dava l'80% del fatturato si è trasferita in Inghilterra. Siamo rimasti senza lavoro, però da ottobre a dicembre c'è stata tanta solidarietà e non ce lo aspettavamo. Questi ragazzi non potrebbero essere reinseriti da nessuna parte, quindi la cooperativa è importante per loro. Adesso sembra tuttavia che un regalo di Natale lo abbiamo ricevuto, perché pare che ci sia una ditta di Trezzano che potrebbe darci un lavoro entro gennaio. Io fare un ringraziamento al sindaco Del Gobbo e all'assessore Chiodini, ai giornalisti presenti perché sono stati importanti in questo momento e soprattutto un grazie al direttore dell'hotel Diamante che con il suo buon cuore ci ha offerto il pranzo di Natale".

Presenti al pranzo il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo:

"Sappiamo che la cooperativa sta passando, dopo tanti anni di attività, un momento delicato avendo perso una commessa importante. Siamo qui per far sentire la vicinanza delle istituzioni e il calore e l’affetto per il Natale che sta arrivando ai ragazzi e alle ragazze, alla signora Giuditta e agli educatori con l’augurio che l’anno nuovo porti qualcosa di bello e importante. Ringrazio Massimo Macchi per questo gesto di solidarietà e anche Iper per aver donato i panettoni".

Simili parole anche da parte dell'assessore magentino al Welfare Giampiero Chiodini, che ha voluto complimentarsi con i ragazzi della Cooperativa il Fiore per il lavoro svolto in questi anni: