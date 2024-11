Manca poco più di un mese al Natale e, come ogni anno, un ricco programma di eventi accompagnerà i cittadini di Arese.

Natale 2024: il programma delle iniziative ad Arese

Luci scintillanti, canti, laboratori, mercatini, spettacoli e altro ancora.

"Come sempre, il Natale porta con sé la bellezza dell'attesa -ha affermato il sindaco Andrea Nuvoli - È il periodo dell'anno in cui bambini e adulti riescono a immergersi in un'atmosfera speciale, fatta di momenti condivisi in famiglia e con gli amici, lasciandosi incantare dalla tradizionale musica natalizia, dalle emozioni sulla pista di pattinaggio, dalla creatività dei laboratori per realizzare regali personalizzati o decorazioni" .

Il primo appuntamento, imperdibile, è con l'accensione delle luminarie che si terrà sabato 30 novembre in piazza C.A. Dalla Chiesa e in via Caduti. Due ore di musica, canti, vin brulé e caldarroste, la "nevicata di bolle e WonderWalks Christmas", laboratori e dolciumi. Ci saranno tante iniziative per grandi e piccini all'Agorà, i mercatini Xmas Giada, la buca delle lettere di Babbo Natale, il concerto di Natale della Filarmonica e tanto altro.

Le parole del sindaco e dell'assessore

"Siamo certi che troverete più di un'occasione per immergervi nell'atmosfera natalizia e vivere la magia delle feste e la gioia del Natale" – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l'Assessora agli eventi Denise Scupola.

Il programma completo è disponibile qui: https://comune.arese.mi.it/vivere-il-comune/evento/natale-2024/