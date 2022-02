Nasce l'antimafia organizzata per promuovere la legalità

L'iniziativa

3 alloggi e 5 autorimesse in via Ghandi e via Togliatti a Rho saranno messi a disposizione di chi ha bisogno.

Promuovere la cultura della legalità con l'antimafia organizzata: questa l'iniziativa del Comune di Rho in accordo con Città Metropolitana.

Un'aziona condivisa con altri enti

Messa in campo dall’Amministrazione comunale di Rho un’altra azione contro le mafie e le organizzazioni criminali : è stato infatti approvato l’Accordo interistituzionale per la legalità quinquennio 2021-2026, tra Città Metropolitana di Milano, Prefettura di Milano, Associazione Libera, ANBSC, Comune di Milano per la promozione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità.

L’Amministrazione ha espresso la sua volontà a collaborare con Città Metropolitana di Milano e Libera per dare vita a un tavolo permanente di confronto e consultazione nella definizione di iniziative concrete e la predisposizione di strumenti e/o percorsi utili alle diverse amministrazioni comunali, ricadenti nel territorio di Città Metropolitana, per la risoluzione di problemi attinenti al contrasto alla criminalità mafiosa e organizzata e alle diverse pratiche corruttive.

Un progetto strutturato su tutto il territorio milanese

Si tratta di un’azione che Città Metropolitana di Milano intende sviluppare attraverso la collaborazione attiva con tutti i soggetti pubblici, istituzionali e non, del territorio.

“L’Amministrazione continua ad essere attenta e attiva nella promozione della cultura e nel presidio della legalità – afferma l’Assessore a Trasparenza e legalità Nicola Violante - Grazie anche al Tavolo permanente sarà definito un progetto complessivo, che coinvolgerà i diversi soggetti istituzionali, il mondo educativo e le associazioni per agire e affrontare in modo unitario e coordinato attraverso attività concrete di prevenzione e contrasto all’illegalità. La legalità democratica ha bisogno di un presidio costante del territorio e rappresenta un elemento strategico anche per l’attrattività del territorio attraverso un sano sviluppo economico e sociale”

Tre nuove case 5 autorimesse a disposizione di chi ha bisogno

Mercoledì 26 gennaio il Consiglio comunale ha approvato il trasferimento a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune di Rho di 3 alloggi e 5 autorimesse in via Ghandi e via Togliatti segnalati dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC).

L’Amministrazione comunale ha previsto di destinare questi immobili a progetti di housing sociale finalizzati a sostenere le persone in condizioni di disagio sociale, vittime di violenza di genere e/o in condizione di emergenza, a progetti di servizi abitativi transitori (SAT), per finalità di carattere prettamente sociale a beneficio di determinate categorie.