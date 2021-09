Nasce la sezione magentina degli Old fans dell'Inter

Cuore, passione, senso di identità, appartenenza e voglia di aggregazione. Nasce la sezione Magenta degli Old Fans Inter, gruppo che occupa il "settore 138" e quelli circostanti, del primo anello verde della Curva Nord dello Stadio di San Siro.

Gli Old Fans, il cui leader è Renato Bosetti - una delle figure storiche del tifo organizzato nerazzurro - nascono nel 2014 per allargare anche al primo anello verde il sostegno alla squadra, secondo quella mentalità ultrà che va al di là del risultato, con una presenza massiccia sia nelle gare casalinghe, sia in quelle in trasferta e un sostegno incessante alla squadra.

"Il nostro obiettivo - spiegano gli organizzatori della Sezione che ha già una sua pagina facebook - e un suo profilo Instagram aperti proprio in questi giorni - è quello di aggregare più persone possibili che condividono il nostro amore per i colori nerazzurri, e far sentire attivamente anche la presenza del Magentino e dintorni all'interno della Curva dello stadio Meazza. Conosciamo, infatti, tanti ragazzi e non, che in modo autonomo, o a gruppetti, seguono sistematicamente la Beneamata partendo da questa parte della provincia di Milano. La nostra idea, grazie al supporto e all'affiancamento iniziale degli Old Fans Inter e del suo direttivo, è di far crescere qualcosa d'importante anche qui nella nostra zona. Crediamo che ci siano tutte le potenzialità in questo senso, si tratta solo di coordinare e mettere insieme i tanti cuori nerazzurri, che tanto più dopo questa prolungata chiusura degli stadi, hanno voglia di tornare a gridare insieme Forza Inter!".

Una realtà solida a supporto

"Quello che ci spinge ad andare avanti con forza e determinazione - concludono dal gruppo - è la totale disponibilità e il sostegno che abbiamo incontrato fin dall'inizio nel direttivo milanese degli Old Fans, al quale va il nostro sincero ringraziamento. Sapere di poter contare su di una realtà così solida e affermata all'interno del panorama del tifo interista, è per noi motivo di stimolo a fare ancora meglio. Invitiamo quindi ancora tutti gli interessati a mettersi in contatto con noi o attraverso i nostri canali social o in privato ai contatti riportati qui sotto".