Luogo d’incontro, formazione e crescita, ma anche finestra sul mondo degli adulti per imparare a conoscere onori – e oneri – delle istituzioni che regolano la nostra comunità.

Nasce il Consiglio comunale dei ragazzi

Poche righe per riassumere il senso profondo di un organo come quello del Consiglio comunale dei ragazzi, che negli scorsi giorni ha fatto il suo ritorno ufficiale tra i giovanissimi cittadini di Marcallo con Casone.

A essere coinvolti nell’iniziativa gli alunni della scuola media Leonardo Da Vinci, passati per l’occasione da corpo scolastico a corpo elettorale. Coordinati dagli insegnanti, in poche settimane i ragazzi hanno messo in piedi una campagna elettorale in piena regola, conclusasi lunedì e martedì con le elezioni e la successiva proclamazione della giunta under 14.

Con 58 preferenze su 185 votanti è l’undicenne Vittorio D., della classe 1ªA, il nuovo sindaco che rappresenterà i giovani marcallesi. Tra i punti del suo programma elettorale l’installazione di altoparlanti nelle classi per ascoltare la musica durante gli intervalli, la sistemazione dei bagni con Wc al posto delle turche e la creazione di un giornalino della scuola.

«A lui ora il compito di fare da tramite tra la comunità scolastica e l'amministrazione comunale, e di collaborare con tutti compagni, docenti e personale in questo progetto di educazione civica attiva», commentano dal Comune, ringraziando i candidati sindaci non eletti Francesca P., Ballkyz P. e Alice M. «per il coraggio di mettersi in gioco, per l'impegno e la serietà con cui hanno partecipato al progetto».

L'intervento del sindaco Marina Roma

Presente alla proclamazione di martedì anche una delegazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marina Roma, che davanti ai ragazzi precisa:

«Questo ovviamente non è un gioco, ma un progetto che si inserisce a tutto tondo nel programma curricolare di educazione alla cittadinanza. Così come nella realtà un sindaco non può decidere di fare quello che vuole, qua voi dovete pensare di proporre qualcosa che poi sia fattibile. Le iniziative devono essere studiate seguendo tutte le norme e soprattutto in stretto coordinamento con gli insegnanti e la dirigenza scolastica».

Soddisfazione anche da parte della preside Alessandra Moscatiello e della professoressa Federica Cattagni, referente del progetto:

«È stato un bel percorso, impegnativo e divertente e mi è piaciuto molto il fatto che i ragazzi di tutte le classi, sia le prime che sono state coinvolte direttamente, che le seconde e le terze che hanno preso parte alla campagna elettorale, siano stati veramente molto partecipi, affrontando il tutto con serietà e responsabilità».

Al termine della cerimonia non è mancato l’invito rivolto ai giovani neoeletti a partecipare al prossimo Consiglio comunale, che si terrà martedì 27 febbraio nella Sala San Marco: