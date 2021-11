Musulmani in corteo per la nascita di Maometto

Il Natale dell'Islam

A Castano Primo la manifestazione promossa dall’associazione islamica castanese e dall’associazione culturale Madni.

Musulmani in corteo a Castano Primo per celebrare la nascita di Maometto.

Oggi, domenica 7 novembre 2021, l'associazione islamica castanese e l’associazione Madni hanno chiamato a raccolta i musulmani del territorio per la celebrazione di Mawlid, la ricorrenza della nascita del profeta islamico Muhammad. Una festa molto sentita dai seguaci di Allah e celebrata dalle comunità islamiche di molte parti d'Italia; a Castano la prima edizione del corteo per il "compleanno" di Maometto risale al 2019.

Una festa all'insegna del rispetto, dell'integrazione e del valore dell'uomo

Dopo il ritrovo alle 12.30 in piazza Ardizzone, i partecipanti hanno formato un corteo che ha preso le mosse intorno alle 14.30 e ha attraversato il centro del paese. Per i musulmani è un momento di vera festa, in cui si ricorda che Maometto insegnò il rispetto, l’integrazione e che a venire prima di tutto è l’uomo al di là delle singole religioni. Tra gli slogan riportati sugli striscioni "Salviamo il mondo tutti insieme, il terrorismo non ha religione" e "Siamo contro il terrorismo, vogliamo la pace".