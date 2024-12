Musicisti dell’Accademia dell’Annunciata ad Aosta

I musicisti dell’Accademia di Abbiategrasso formata nel 2009 si esibiranno in Valle D’Aosta al teatro Splendor di Aosta il 28 dicembre nell’ambito del progetto Metamorfosi con Strumenti costruiti nel carcere di Opera (Mi) con le barche dei migranti, come quello che si è tenuto il 2 febbraio al Teatro della Scala di Milano.

L’Orchestra del Mare

Sono violini, viole, violoncelli e contrabbassi costruiti con i legni delle barche dei migranti, arrivate a Lampedusa cariche di vite e di speranze, ma anche di morte e di lamenti. È l’Orchestra del Mare con i suoi strumenti ancora verdi, azzurri e gialli come le assi dei gozzi che erano pochi mesi prima. Legni ben diversi dai pregiati abeti e aceri utilizzati nella liuteria, legni crepati, intrisi di gasolio e di salsedine, eppure casse armoniche in grado di suonare Bach e Vivaldi. Raccontiamo di quel legno che dalla sua nascita e crescita in Africa, come patriarca venerabile abitato dalle anime dei trapassati, a quando viene abbattuto da una scure senz’anima è portatore di una arcaica memoria, del suo viaggio attraverso il deserto per arrivare al mare, del suo attraversarlo fino a trovare oggi mani delicate capaci di trasformarlo da umile barca per pescatori a prezioso oggetto di speranza.

Questo è Metamorfosi: il progetto ideato dalla Fondazione “Casa dello Spirito e delle Arti” e sostenuto con forza dal suo Presidente Arnoldo Mosca Mondadori. L’esibizione sarà il 28 dicembre 2024 alle 20.30 al teatro Splendor di Aosta.