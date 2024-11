"Musica per la Vita": oltre 300 spettatori al concerto per la Croce rossa

Musicisti di fama internazionale e oltre 300 spettatori nella basilica di San Magno di Legnano per il concerto classico a favore del Comitato cittadino della Croce rossa italiana dal titolo "Musica per la Vita".

Grande successo per il concerto di musica classica in favore della Croce rossa

Il concerto ha visto come protagonisti Gianni Dallaturca e Nicola Martinelli alla tromba, Roberto Miele al corno, Giuseppe Grandi e Alberto Tondi al trombone e alla tuba, Gianni Massimo Arfacchia alle percussioni, accompagnati dal soprano Barbara Costa. Oltre che dalla disponibilità e alla generosità dei musicisti appartenenti al Quintetto dell’Opera di Milano e professori d’orchestra del Teatro alla Scala, l’evento è stato reso possibile dalla viva collaborazione con il dottor Andrea Mezzenzana, con il parroco di San Magno monsignor Angelo Cairati e con la pasticceria Asperti, che ha offerto un rinfresco al termine della serata.

Grazie alla raccolta fondi pro Cri il comitato ha acquistato tre nuove auto

Durante il concerto, Luca Roveda, presidente del Comitato, ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente Mezzenzana, che grazie a un’intensa attività di coordinamento di diversi sponsor ha provveduto alla raccolta fondi per la Croce rossa di Legnano, che hanno permesso l’acquisto di tre autovetture che saranno utilizzate quotidianamente per il trasporto di emoderivati, soggetti fragili e per offrire servizi alla popolazione. Al termine del concerto è stato effettuato un simbolico passaggio di chiavi e sono state esposte in piazza due delle tre vetture acquistate grazie alle donazioni.

"Un importante contributo alla buona riuscita della nostra attività"

Il presidente Luca Roveda ha affermato:

"Con immensa gratitudine, desidero rivolgere, a nome mio, del Consiglio direttivo e di tutto il Comitato Croce rossa di Legnano, il nostro più sentito 'grazie' per aver aderito all'iniziativa 'Musica per la vita', un'iniziativa di solidarietà che rappresenta un importante contributo alla buona riuscita della nostra attività in Croce rossa. La generosità e l'altruismo di chi offre il suo sostegno sono proprio ciò che muove la nostra associazione e che ci permette di essere operativi e al servizio delle persone, tutti i giorni. Il Comitato di Legnano vi abbraccia con le parole che ci ha lasciato Madre Teresa: 'La cosa più bella che puoi fare per te stesso è fare qualcosa per gli altri'".