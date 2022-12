Musica e teatro per il Natale a Settimo

Un ricco programma di eventi e iniziative in occasione delle festività natalizie a Settimo Milanese e frazioni. Si inizia già questo fine settimana.

Albero di Natale

A metterli in campo con il supporto del Comune le associazioni locali e i commercianti con la loro consulta.

Si inizia in questo fine settimana: domenica 4, nel pomeriggio, in piazza Silone a Seguro a cura di Consulta del Commercio e Pro Loco ci sarà l’accensione dell’Albero di Natale che caratterizzerà la piazza in questo dicembre. L’appuntamento vuole coinvolgere in particolare i più piccoli, con giochi e laboratori per bimbi fra i 3 e i 10 anni.

Concerti e teatro

Gli eventi pubblicizzati dal Comune proseguono poi con il concerto di Natale «Te deum laudamus» dell’11 dicembre, ore 20, della Chiesa Evangelica Coreana in via Carducci 2. Il 14 dicembre sarà protagonista il gruppo «Giovani della Terza Età»: nella cornice dell’auditorium Marchesini di via Grandi 12, alle 21 andrà in scena lo spettacolo «Una favola chiamata Settimo Milanese». Lo spettacolo sarà diviso in due parti: la prima andrà in scena il 14 dicembre, la seconda il 16, sempre alle 21 all’auditorium comunale. Nel finesettimana dal 16 e al 18 dicembre nel cortile del palazzo comunale atterrerà Babbo Natale con l’intero villaggio al seguito: mercatini e giochi per far immergere grandi e piccini nello spirito natalizio. Sempre Babbo Natale protagonista il giorno seguente, il 17, ma questa volta al Bosco della Giretta con i volontari della Risorgiva, mentre domenica 18 alle 14 e 30 ci sarà il sempre atteso laboratorio della Pro Loco dedicato ai bambini fra i 3 e i 10 anni «Vieni a decorare un albero di Natale» in aula consiliare nel municipio.

Il programma si infittisce ulteriormente sotto Natale. Il 21 alle 20 e 45 spettacolo teatrale della compagnia Mattioli a cura della biblioteca in auditorium comunale. Il 22 doppio spettacolo: al pomeriggio in biblioteca, ore 17 e 30, lo spettacolo della Ditta GIoco FIaba, alla sera alle 21 il tradizionale «Concerto di Natale» a cura del Corpo Musicale di Settimo, in programma in auditorium. Sempre la musica protagonista il 23: alle 21 concerto gospel organizzato dalla Pro Loco sempre in auditorium.

Appuntamenti dopo Natale

Gli eventi proseguono anche dopo il 25 dicembre: il 27 ci sarà la Caccia al tesoro di fine anno alla biblioteca comunale, con inizio alle 17, mentre a Capodanno, dalle 16, il Gran Galà organizzato in auditorium da Semeion, La Risorgiva e Pro Loco con un grande concerto gospel e pop.