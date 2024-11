Musica e solidarietà per gli ospiti di Anffas Abbiategrasso

Altra iniziativa a sostegno di Anffas Onlus di Abbiategrasso - Fondazione "Il Melograno". Musica e solidarietà per gli ospiti della struttura di Strada per Cassinetta. Sabato sera, 30 novembre 2024, alle 21 all’ex convento dell’Annunciata le associazioni culturali Timanifesta e Musichiamo, in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso presentano il concerto di Nuova Orchestra di Milano.

Talenti e solidarietà

L’associazione nata nel 2005 per promuovere musica, teatro e arte tra i giovani e per valorizzare i talenti è da sempre attenta all’ambito sociale.

Antonio Trotelli, presidente di Timanifesta e Musichiamo ha deciso di sostenere Anffas Il Melograno proprio attraverso un evento musicale in programma per sabato 30 novembre nell’ex convento dell’Annunciata.

“Un evento importante, con un ricco programma, che si inserisce in un progetto ambizioso: dare a giovani talenti la possibilità di esibirsi – afferma Trotelli - Spesso questo aspetto viene trascurato, mentre è fondamentale individuare degli spazi e dei contesti adatti per permettere ai musicisti di farsi conoscere e apprezzare. La nostra associazione si impegna per dare visibilità, occasioni, opportunità. Attraverso il nostro concorso ogni anno offriamo borse di studio ai bambini e ai ragazzi più talentuosi, divisi in categorie per età e strumento, ed organizziamo eventi benefici che possano fare bene due volte: sosteniamo associazioni, reparti ospedalieri e al tempo stesso garantiamo una vetrina e un pubblico numeroso ai nostri giovanissimi studenti”.

Il primo concorso nazionale della Rosa per archi, arpa e chitarra, canto lirico , fiati, ensemble, pianoforte e percussioni è stato promosso in ricordo della moglie di Trotelli, a 10 anni dalla sua scomparsa, poi sono seguite altre edizioni e altre premiazioni. Ed insieme al concorso vengono organizzati concerti ed eventi in location davvero uniche.

Location speciale

E proprio nell’Auditorium del convento acquistato dal comune di Abbiategrasso nel 1997, i cui lavori di restauro sono terminati nel 2007, si terrà il concerto sabato 30 novembre, a ingresso libero con possibilità di sostenere Anffas con delle donazioni.