In partenza il programma degli appuntamenti estivi organizzati dal comune di Arese che si dividerà fra musica, sagre, feste e intrattenimento per tutte le età.

Musica, cinema e feste nell'estate 2024 di Arese

"Troverete proposte musicali che spaziano dalla lirica all’indie-pop, passando per il cantautorato, il jazz e la musica degli anni ’60, ’70 e ’80 - ha affermato il sindaco Luca Nuvoli - Troverete film per tutti i gusti da guardare o ri-guardare, in famiglia o con gli amici, e piazze aresine trasformate in balere a cielo aperto, per ballare sotto le stelle nelle calde serate estive. E poi feste, street food, artigianato, intrattenimento per grandi e piccini".

Una programmazione che guarda alla tradizione, ma che ha anche il coraggio di innovare e che vuole coinvolgere la città nella sua interezza: non più soltanto alcuni luoghi centrali della città, ma eventi che spaziano su tutto il territorio per sostenere un'idea di città diffusa.

La Festa patronale di San Pietro e Paolo

Grande ritorno per la Festa patronale dei SS. Pietro e Paolo, da sempre amata dagli aresini e dalle aresine di tutte le età. Un'occasione speciale per celebrare la nostra città e la nostra comunità.

Per questa edizione, si è voluto mantenere il forte legame con la tradizione e il coinvolgimento della comunità locale, in particolare dei commercianti del centro storico, ma anche sperimentare e contaminare con elementi nuovi come ad esempio il mercato dell’artigianato di Flug Market, le marching band e gli artisti di strada che animeranno tutte le vie del centro.

Una festa che durerà tre giorni e che sarà anche l'occasione per la cerimonia di consegna delle benemerenze cittadine per l'impegno civile.