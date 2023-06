Museo dei bambini finanziato per oltre un milione di euro

Legnano ha ottenuto per intero il finanziamento di 1 milione 100mila euro chiesto al Fondo Opere indifferibili (FOI) per far fronte all’aumento dei costi dei materiali da impiegare nella realizzazione del Museo dei bambini, intervento previsto dal PNRR.

Più di un milione di euro per il Museo dei bambini

L’amministrazione, dovendo garantire l’intera copertura finanziaria dell’opera, aveva avviato le pratiche per l’accensione di un mutuo quale misura temporanea per essere nelle condizioni di avviare la procedura di gara. Alla luce delle risorse FOI riconosciute, l’amministrazione comunale non impiegherà il mutuo provvedendo alla sostituzione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell’opera. Il finanziamento dei 4 milioni 770mila euro necessari all’opera risulta adesso così composto: 2 milioni 975mila euro da fondi PNRR (Programma di Interventi “Come-in ‐ spazi e servizi di inclusione per le comunità metropolitane”), 1 milione 100mila euro dal FOI, 695mila euro da risorse di bilancio. L’opera è quindi finanziata per oltre l’85% con risorse non comunali.

«Ci è stata riconosciuta l'intera cifra richiesta al FOI: sono felice ma non sorpreso – dichiara l’assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi. Gli uffici delle Opere Pubbliche conoscono alla virgola le norme e gli strumenti a disposizione e permettono a questa amministrazione di prendere decisioni basate su elementi di conoscenza solidi. Mi spiace che su questo argomento in consiglio comunale qualcuno, non conoscendo a fondo le norme, abbia sollevato dubbi sulle possibilità dell’amministrazione di aggiudicarsi per intero il finanziamento richiesto e che questo abbia innescato polemiche prive di qualsiasi fondamento rimbalzate sui social. Ma l’unica cosa che conti è il risultato ottenuto per la nostra città».

Altri fondi dal Pnrr

Ma Legnano ha ottenuto altre risorse dal FOI per un intervento a valere sul PNRR: nel decreto figura, infatti, un finanziamento di oltre 274mila euro per gli interventi sulla casa di corte di via Galvani (che fa parte dei tre interventi del Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare - Pinqua) sottratta alla criminalità organizzata e da destinare a finalità sociali.