Murale della pace imbrattato, la città risponde con una festa

Murale della Pace imbrattato a Legnano, arriva una replica "energica e costruttiva".

Murale della Pace imbrattato, arriva "Manifestiamo"

Così gli organizzatori definiscono "Manifestiamo", l'evento che si terrà domenica 11 maggio, dalle 15.30, nell’area del sottopasso all'ingresso del Parco Castello. I promotori dell'iniziativa (una rete spontanea formata da cittadini, consulte, associazioni culturali e di volontariato, cooperative sociali e altre realtà del territorio) spiegano:

"Ci sono gesti che meritano una risposta chiara e determinata da parte della società civile. 'Manifestiamo' è la replica energica e costruttiva ad un atto che si commenta da sé: l'affissione abusiva di manifesti proprio al centro del nuovo murale per la Pace realizzato dall'artista Raffaele Muraca con la collaborazione di giovani volontari. Grazie alla tempestiva azione del Comune i manifesti abusivi sono stati rapidamente rimossi. Come cittadini, consulte, associazioni culturali e di volontariato, cooperative sociali e realtà del territorio sentiamo il bisogno di esprimere inequivocabilmente il nostro dissenso. Noi non ci stiamo, non siamo d'accordo. Al contempo il nostro sdegno si trasforma in idee: vogliamo dare valore e maggior significato al concetto di Pace e speranza nel futuro, così ben rappresentato dall'autore e al concetto di unione contro chi ci vorrebbe divisi, in conflitto. Da tutto ciò prende origine 'Manifestiamo', un evento per divertirsi, creare, pensare... Domenica 11 maggio dalle 15.30 nell’area del sottopasso all'ingresso del Parco Castello. A quei manifesti noi risponderemo coi nostri: creazioni grafiche realizzate da bambini, ragazzi e adulti, durante un laboratorio libero temporaneamente installato in prossimità del murale, facilitato da professionisti volontari. Sarà una giornata di bellezza e di festa che rafforzi il concetto di Pace e fratellanza".

"Pace e Democrazia non si imbrattano: si coltivano, ogni giorno"

La rete che sta ideando l'evento è spontanea e si è attivata con la rapidità tipica dell'urgenza. Spiegano ancora i promotori dell'iniziativa:

"L'urgenza di mostrare immediatamente che la partecipazione sociale nella nostra città è attenta, viva e vivace, che molte realtà sono connesse e capaci di attrezzarsi intorno alla difesa di valori comuni e inalienabili come quelli che stanno alla base della Democrazia. Invitiamo tutte e tutti a unirsi a noi, per ribadire insieme che la Pace e la Democrazia non si imbrattano: si coltivano, ogni giorno. Tutti possono aderire compilando un semplice form a questo link: https://form.jotform.com/ciaiutiamo/manifestiamo".