Muore a 54 anni, ora il gattile cerca qualcuno che si occupi dei suoi gatti

La donna abitava in un appartamento del Comune, che deve essere liberato subito, insieme ai suoi 5 gatti.

"Metterli in una gabbia del gattile vorrebbe dire farli morire"

Viveva in un appartamento comunale con i suo 5 gatti e ora che lei è scomparsa i volontari di Dimensione Animale Rho cercano qualcuno che si possa occupare dei suoi 5 gatti, animali abituati a stare in un appartamento e ora notevolmente spaventati a tal punto da non poterli «chiudere» in una gabbia nel gattile temporaneo di via Turati. L’appello lanciato in queste ore dai volontari dell’associazione animalista rhodense è di quelli che colpiscono al cuore.

"Cerchiamo delle anime belle che li prendano in adozione"

«Cerchiamo delle anime belle, e sappiamo che ce ne sono tante, per ospitare questi 5 gatti -affermano i volontari di Dimensione Animale Rho - l’assistente sociale che si occupava degli alloggi comunali ci ha detto che l’appartamento dovrà essere libero a breve e che i gatti non potranno più stare qui. Una adozione del cuore o uno stallo casalingo temporaneo, che possa evitargli la gabbia dentro la quale si lascerebbero sicuramente morire».

Per chi volesse dare una mano o ricevere ulteriori informazioni può contattare i seguenti numeri 3498678586 o il 3332429185