Municipio illuminato di verde per la sindrome di Phelan-McDermid

Giornata mondiale

Il palazzo comunale di Legnano si colora per tre sere per sensibilizzare sulla rara malattia genetica.

Municipio di Legnano illuminato di verde per tutto il fine settimana.

Municipio verde per tre sere: ecco perché

Palazzo Malinverni si illuminerà di verde nelle sere di oggi, venerdì 22 ottobre 2021, domani sabato 23 e domenica 24 in occasione della Giornata mondiale per la sindrome di Phelan-McDermid. L’Amministrazione ha accolto la richiesta avanzata dall’associazione italiana Aisphem (Associazione italiana per la sindrome di Phelan-McDermid), che dal 2012 stimola e sostiene la ricerca scientifica finalizzata alla scoperta di terapie e trattamenti efficaci per curare i sintomi delle persone affette dalla rara malattia genetica causata dalla perdita della porzione terminale di un cromosoma 22; facilita l'accesso alle informazioni scientifiche, alle cure e al sostegno sociale di chi vive e convive con questa sindrome; promuove la consapevolezza e sensibilizza l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni sulle problematiche ed esigenze delle persone colpite dalla malattia in campo sociale, medico- scientifico ed istituzionale. Già nel 2019 la Città di Legnano aveva manifestato attenzione al tema in occasione della Legnano Night Run-Io corro per Daniele con una raccolta fondi per la ricerca scientifica a favore di Aisphem onlus.