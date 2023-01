Municipio illuminato di blu per ricordare le vittime civili delle guerre

Il Comune di Legnano aderisce all’iniziativa promossa da ANCI e ANVCG in occasione del 1° febbraio, la

Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, illuminando di blu Palazzo

Malinverni a partire dalle 18.

Il municipio illuminato di blu

L’istituzione dell’1 febbraio quale giornata nazionale si deve alla legge 9 del 25 gennaio 2017 per conservare la memoria delle vittimi civili di tutte le guerre e promuovere, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra. In questa cornice, il 1° febbraio 2022 ANCI e ANVCG hanno siglato un protocollo per attivare sinergie sul tema e lanciato la campagna “Stop alle bombe sui civili” per sensibilizzare la collettività sulle conseguenze drammatiche di guerre e conflitti armati sui civili.

In ricordo delle vittime in Ucraina

La ricorrenza, quest’anno, si carica di un ulteriore significato alla luce del drammatico conflitto in Ucraina e dell’ottantesimo dall’inizio della Guerra di Liberazione in Italia, due situazioni belliche accomunate dall’altissimo prezzo pagato dai civili. A Palazzo Malinverni sarà anche esposta la bandiera della Pace.